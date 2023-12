AfD-Fraktion Philip Zeschmann will Verfassungsschutz kontrollieren

Früher war Philip Zeschmann in der SPD, später bei den Freien Wählern - nun ist er parteilos, aber Mitglied der AfD-Fraktion und will in die Parlamentarische Kontrollkommission im Landtag. Bisher scheiterte die AfD-Fraktion damit. Zeschmann stößt auf Kritik anderer Fraktionen.