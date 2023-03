Gesundheitsminister Philippi fordert Rettungsprogramm für Krankenhäuser

Viele Krankenhäuser sind in finanzieller Schieflage. Gleichzeitig wecken Reformpläne Zweifel am Fortbestand einiger Kliniken. Niedersachsens Gesundheitsminister richtet einen Appell an den Bund.