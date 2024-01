Magdeburg - Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich von Cristiano Piccini getrennt. Der Club teilte am Montag mit, man habe dem Wunsch des italienischen Verteidigers entsprochen und dessen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der 31-Jährige war im September 2022 nach Magdeburg gewechselt und erzielte in 30 Spielen in der 2. Bundesliga fünf Tore.

„Wir bedanken uns bei Cristiano, dass er sich mit seiner Vita damals zum Aufsteiger FCM bekannt hat. Für unsere Defensive war er ein wichtiger Anker und hat mit dazu beigetragen, unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Sportchef Otmar Schork. Piccini war vor seiner Zeit in Magdeburg bei Sporting Lissabon, dem FC Valencia, Atalanta Bergamo und Roter Stern Belgrad aktiv.