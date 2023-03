Hannover - Die Evangelische Landeskirche Hannovers bietet in einem Pilotprojekt erstmals eine Ausbildung zum Pop-Kirchenmusiker an. Damit könnten sich Musikerinnen und Musiker nebenberuflich in der Popularmusik spezialisieren und qualifizieren, sagte der Studienleiter des Projekts, der Verdener Popkantor Micha Keding, am Dienstag in Hannover. Die zweijährige Ausbildung ende mit einer Abschlussprüfung und dem sogenannten C-Schein, also der Qualifikation zum nebenberuflichen Kirchenmusiker. Seit 2011 gebe es Popularmusik als Kirchenmusikstudium in der Nordkirche, aber auch andere Landeskirchen hätten nachgezogen.