Mehr als nur Eiscreme: Aus Pistazien lassen sich viele Gaumenfreuden machen, wie Besucher bei einem Festival am Wochenende ausprobieren können. Auch auf das richtige Outfit kommt es dabei an.

Berlin - Beim Wort Pistazien denken viele zuerst an Pistazieneis. Dass sich aus der Nussfrucht aber noch viel mehr machen lässt, zeigt das Pistaccio Street Food Festival 2024 im Park am Gleisdreieck am Wochenende. Ob Arepas mit Mortadella und Pistazien, Ceviche mit Pistazienkernen, Pistazien-Eclairs, Baklava, Churros mit Pistaziencreme, Bao-Burger mit Huhn und Pistazien, Pasta und Gnocchi mit Pistazienpesto, Crêpes und Cheesecake mit Pistazien, Tacos mit Pistazien-Guacamole, Pistazien-Cannoli - viele Gaumenfreuden aus insgesamt acht Ländern werden an den Ständen im Jules B-Part angeboten.

Der Konsum von Pistazien sei in Deutschland und weltweit in den vergangenen Jahren signifikant gestiegen, heißt es von den Veranstaltern. Dies sei auch auf das zunehmende Bewusstsein für die gesundheitlichen Vorzüge dieser Nussfrucht zurückzuführen, die reich an Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien sei. Organisiert wird das Festival vom Berliner Projekt „True Italian“ („Echt Italienisch“), das die Tradition der echten italienischen Küche im Ausland fördert. Besucher, die ganz in Grün gekleidet sind, kommen gratis rein, ebenso Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Alle übrigen zahlen vier Euro.