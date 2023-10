Die Militärflugzeuge vom Typ A400M sind immer wieder in den Schlagzeilen - als Hilfstransporter nach Naturkatastrophen oder bei Rettungseinsätzen wie in Afghanistan zum Beispiel. Jetzt treibt Airbus für die Maschinen ein eigenes Bauvorhaben voran.

Wunstorf - Der Flugzeughersteller Airbus Defence and Space baut am Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover ein millionenschweres Wartungszentrum für den Transportflieger A400M. Zum Spatenstich am Montag (13 Uhr) werden Verteidigungsminister Boris Pistorius, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD), Airbus-Defence-Chef Michael Schöllhorn sowie der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, erwartet.

Die Flieger vom Typ A400M können unter anderem als fliegende Tankstellen für andere Flugzeuge eingesetzt werden, aber auch für den Transport von Hilfsgütern nach Naturkatastrophen wie zuletzt in Libyen oder zur Rettung von Menschen aus Krisenregionen wie 2021 aus Afghanistan. Die Luftwaffe verfügt aktuell über 35 der Maschinen. Bis 2026 soll der Bestand auf 53 Flugzeuge dieses Typs anwachsen.

Das Airbus-Wartungszentrum soll bis 2027 auf einer Fläche von 125.000 Quadratmetern direkt neben dem Fliegerhorst in Wunstorf entstehen, wo alle A400M der Bundeswehr stationiert sind. Laut Airbus Defence and Space werden dort 300 neue Stellen geschaffen. Die Kosten liegen dem Unternehmen zufolge im „niedrigen dreistelligen Millionenbereich“.