Finsterwalde - Ein 44-Jähriger ist in Finsterwalde durch mehrere Bisse eines Pitbulls so stark verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus kam. Laut Polizei war er am Abend auf einem Supermarkt-Parkplatz mit dem stark alkoholisierten Hundehalter in Streit geraten. Die Hündin biss den Angaben zufolge währenddessen mehrfach zu. Der Pitbull kam in ein Tierheim, die Kriminalpolizei ermittelt.