Berlin - Rund 30 ausgewählte italienische Restaurants in Berlin zeigen von diesem Donnerstag an wieder, was sie unter wahrer Pizza verstehen. Während der „True Italian Pizza Week“ (Echt italienische Pizzawoche) bieten sie jeweils zwei Gourmetpizzen zur Auswahl an, dazu einen Aperol Spritz oder einen alkoholfreien Crodino für zusammen 16 Euro. Ein Flyer mit U-Bahn-Plan hilft bei der Suche nach dem nächstgelegenen Lokal.

Die Veranstalter versprechen hohe Qualität, „eine leicht verdauliche Pizza, die nachts keinen Durst verursacht und die einem das Gefühl gibt, am nächsten Tag wieder eine essen zu können.“ Bei einem Instagram-Wettbewerb gibt es außerdem einen Aufenthalt von drei Nächten für zwei Personen in einer ​Villa in Apulien zu gewinnen.

Organisiert wird die Pizzawoche von der Firma Berlin Italian Communication. Diese hatte 2015 das Qualitätssiegel „True Italian“ (Echt Italienisch) ins Leben gerufen, das sie an ausgewählte Restaurants verleiht.