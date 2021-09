Pizzabäcker klemmt mit Finger in Teigmaschine fest

Bochum - Ein Mitarbeiter einer Pizzeria in Bochum hat sich mit einem Finger so unglücklich in einer Teigknetmaschine verfangen, dass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Die Hand des Mannes wurde am Samstagabend zwischen Knethaken und Teigtopf eingeklemmt. Als klar war, dass er sich nicht aus eigener Kraft helfen konnte, setzten Kollegen einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr demontierten die Maschine, lösten den Knethaken und befreiten den Mann. Vorsichtshalber kam er in ein Krankenhaus.