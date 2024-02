Merseburg - Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die einen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht haben sollen. Die Männer seien mithilfe eines Hinweises aus der Bevölkerung gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie sollen Ende Januar zunächst einen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht und ihn aufgefordert haben, ihnen mehrere Pizzen herauszugeben. Am nächsten Tag sollen die Männer im Alter von 18 und 31 Jahren Lebensmittel im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Supermarkt in Merseburg gestohlen und dabei mehrere Menschen bedroht haben. Ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Merseburg habe in der vergangenen Woche einen Haftbefehl gegen die Männer erlassen, hieß es.