Teutschenthal - Fünf unbekannte Jugendliche haben im Saalekreis einen Pizzalieferanten mit Pfefferspray attackiert. Die Jugendlichen nahmen dem 42-Jährigen zudem seine Pizzen ab und ergriffen schließlich die Flucht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zuvor hatten sich die fünf Unbekannten am Donnerstagabend in Teutschenthal als die Besteller der Pizzen ausgegeben. Der 42-jährige Lieferant benötigte nach eigenen Angaben keine ärztliche Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.