Hannover - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des vierjährigen Fabian in Barsinghausen werden am Dienstag (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Auf der Anklagebank im Landgericht Hannover sitzen die 29 Jahre alte Mutter des Jungen und ihr Lebensgefährte. Ihnen wird laut Gericht grausamer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen, im Fall der Mutter durch Unterlassen. Der 34-jährige Deutsch-Pole soll demnach das Kind Anfang Januar in seiner Wohnung mit einem Fleischklopfer mit voller Wucht attackiert haben. Vorausgegangen seien monatelange Misshandlungen gewesen. Die Polin soll ihren schwerst verletzten Sohn ins Kinderzimmer getragen haben, wo er in der darauffolgenden Nacht starb.