Salzwedel - Gut zwei Wochen vor der Kommunalwahl hat eine Plakataktion Salzwedel die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Hundert Plakate seien in der Nacht zu Freitag im Stadtzentrum aufgetaucht, sowohl an öffentlichen Stellen als auch an privaten Hauswänden, teilte die Polizei mit. Auch der polizeiliche Staatsschutz sei informiert worden. Allerdings lasse sich die Aussage keiner Partei oder Organisation zuordnen, so ein Polizeisprecher. Die Plakate seien eher als genereller Aufruf zur Wahl zu verstehen.

Auf den schwarzen Plakaten war ein goldenes „X“ abgebildet sowie der Spruch „Deine Stimme ist Gold!“ Erste Ermittlungen seien wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen und an das Ordnungsamt übergeben worden. Die Plakate seien im Verlauf des Freitags bereits wieder entfernt worden.