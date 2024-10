„Planenschlitzer“ suchen auf Rastplatz an A24 nach Diebesgut

Neuruppin - Immer wieder sorgen Banden von sogenannten Planenschlitzern auf Autobahnen in Brandenburg und anderen Bundesländern für Unruhe. Jetzt schlugen bei Neuruppin Täter zu, die sich an Lkw-Ladungen zu schaffen machten.

Auf der Autobahn 24 am Rastplatz Ruppiner See sei es in der Nacht zum Samstag zu einem schweren Bandendiebstahl gekommen, teilte die Autobahnpolizei mit. Unbekannte schnitten die Plane eines Sattelaufliegers auf und nahmen 30 Kartons mit Haarpflegeprodukten mit. Bei einem weiteren Sattelauflieger wurde nichts von der Ladefläche entwendet. Der Schaden betrug laut Polizei etwa 4.000 Euro.

Im Jahr 2022 hatte die Polizei in Brandenburg und Polen eine Bande von „Planenschlitzern“ gefasst, die Waren im Wert von 1,5 Millionen Euro von Lastwagen gestohlen haben soll.