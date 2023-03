Berlin - Die vier Planetarien und Sternwarten in Berlin haben im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Trotz Corona-Einschränkungen seien mehr als 410.000 Gäste gekommen, wie die Senatsverwaltung für Bildung am Montag mitteilte. Besonders beliebt bei den Besucherinnen und Besuchern war demnach das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg mit mehr als 288.000 Gästen - fast 30.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. Das Gebäude mit seiner markanten Kuppel gilt als Europas modernstes Wissenschaftstheater.

Das Zeiss-Großplanetarium, das Planetarium am Insulaner mit der Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Schöneberg und die Archenhold-Sternwarte in Treptow befinden sich seit 2016 unter dem Dach der Stiftung Planetarium Berlin. Träger ist das Land Berlin. Die Stiftung war gegründet worden, um die Angebote der Einrichtungen besser aufeinander abstimmen zu können. Seither seien diese von mehr als zwei Millionen Gästen besucht worden, hieß es.