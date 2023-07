Ein Sternenprojektor vor einer beleuchteten Wand steht in Inneren des Planetariums am Insulaner.

Berlin - Vor seiner umbaubedingten Schließung lädt das Planetarium am Insulaner am Samstag zu einem Abschiedsfest ein. In der „Langen Nacht des Insulaners“ könnten Gäste zwischen 17 und 2 Uhr ein abwechslungsreiches Programm erleben, teilte die Stiftung Planetarium Berlin vorab mit. Die Feier wird gemeinsam mit dem Sommerbad am Insulaner und der Shakespeare Company Berlin ausgerichtet.

Unter der 20 Meter hohen Kuppel des Planetariums werden verschiedene kostenfreie Kurzprogramme angeboten. Auf der Wilhelm-Foerster-Sternwarte können Gäste bei klarem Wetter mit Teleskopen in die Sterne blicken. Außerdem sind Theateraufführungen, Bastelaktionen für Kinder und eine Podcast-Lounge geplant. Das Freibad steht für ein nächtliches Bad geöffnet.

Wegen Umbauarbeiten schließt das Planetarium am 9. Juli für mindestens zweieinhalb Jahre seine Türen. Das Planetarium soll laut Stiftung zu einem „zukunftsweisenden Bildungsstandort“ erneuert werden, der Raum für innovative Bildungsformate bietet. Den Angaben zufolge soll unter anderem die Projektionskuppel erneuert und der Standort barrierefrei umgebaut werden. Die benachbarte Wilhelm-Foerster-Sternwarte bleibt weiter offen.