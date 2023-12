Halle - Die ins Stocken geratenen Neubaupläne für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle werden doch weiter verfolgt. Wie die Hochschule am Montag mitteilte, soll es Anfang des kommenden Jahres weitere Gespräche zur Umsetzung der Pläne geben. „Ich bin zuversichtlich, wir werden fachlich überzeugende Lösungen finden und einen wirtschaftlich verantwortungsvollen Neubau errichten“, sagte die Kanzlerin der Hochschule, Linda Baasch. Das Finanzministerium in Magdeburg hatte ein bisheriges Entwurfskonzept für zu teuer erklärt. Die Kalkulationen seien von 31 auf mehr als 53 Millionen Euro gestiegen. An der Burg Giebichenstein studieren rund 1000 Menschen aus dem In- und Ausland.