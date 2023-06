Platz am Hauptbahnhof wird umgestaltet: Jury wählt Konzept

Berlin - Der Europaplatz am Berliner Hauptbahnhof soll bis Ende 2025 umgestaltet werden. Darauf haben sich das Land Berlin, der Bezirk Mitte und die Deutsche Bahn verständigt, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Montag mitteilte. Eine Jury mit Fachexperten soll demnach bis Herbst 2023 ein Konzept auswählen. „Die Finanzierung der Umgestaltung erfolgt aus dem Berliner Plätzeprogramm“ hieß es in der Mitteilung.

Der Europaplatz wurde zur Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs 2006 temporär hergerichtet. Inzwischen hat sich auf der Fläche zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Invalidenstraße ein Chaos aus abgestellten Fahrrädern, Taxis, Rollern, Leihrädern und E-Scootern entwickelt.

„Zur Vorbereitung der Umgestaltung und Herrichtung nach Auswahl des Konzepts werden bis August 2023 zuerst die Fahrradabstellbereiche, die Taxivorfahrt von Norden und die Aufstellmöglichkeiten für Leihräder und Scooter übergangsweise neu geordnet und aufgeräumt“, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit. Die Zu- und Anfahrt für Taxen soll dabei schwerpunktmäßig von Süden erfolgen, also über die Taxivorfahrt am Washingtonplatz.

„Unsachgemäß abgestellte und nicht mehr fahrbereite Fahrräder werden sukzessive entfernt.“ Auf der anderen Seite der Invalidenstraße sollen derweil mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder entstehen.