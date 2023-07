Potsdam - Weil es auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam bald keine freien Grabstellen mehr gibt, will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) nach Möglichkeiten zur Erweiterung des Geländes suchen. Schubert wolle Anfang August Vertreter der Jüdischen Gemeinde einladen, um Lösungswege zu besprechen, sagte Stadtsprecher Markus Klier am Mittwoch auf Anfrage.

Nach jüdischem Verständnis sind Grabstellen auf Ewigkeit angelegt, so dass kein Platz durch eine neue Nutzung aufgelöster Grabstellen geschaffen werden kann. Die Jüdische Gemeinde Potsdam und der Landesverband der Jüdischen Gemeinden hatten in einem Offenen Brief an Schubert beklagt, dass auf dem Friedhof am Pfingstberg nur noch acht Grabplätze frei seien. „Absehbar ist, dass es also in dem nächsten halben Jahr keine Grabplätze für unsere Gemeindemitglieder geben wird“, hieß es in dem Schreiben.

Zwar gebe es angrenzend an den Friedhof eine Erweiterungsfläche, so die Jüdische Gemeinde. Doch dafür habe die städtische Immobiliengesellschaft einen hohen Kaufpreis aufgerufen, der die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde übersteige. Eine alternativ angebotene Pacht des Geländes sei ebenso nicht annehmbar, weil die Gräber nicht befristet, sondern auf Ewigkeit angelegt seien.

Daher will die Stadt schnell eine Lösung finden. „Aktuell prüfen wir alternative Lösungen in der Grundstücksangelegenheit Jüdischer Friedhof, die auch einen für die Jüdische Gemeinde gangbaren Weg weisen“, sagte Klier.