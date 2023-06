Gera/Eisenach - Ein Neubau auf dem Campus Gera soll künftig Labore, Lehrsäle und Büroräume der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) beherbergen. Damit würden sich die Studienbedingungen in Gera verbessern, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) beim Spatenstich für das Gebäude am Mittwoch in Gera. Gute Studienbedingungen seien gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wichtig. „Schließlich trägt die DHGE aufgrund ihrer dualen Studiengänge eine besondere Bedeutung, wenn es darum geht, den akademischen Nachwuchs in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Soziales in Thüringen zu sichern“, so Tiefensee.

Der Neubau werde dringend benötigt, heißt es seitens des Wirtschafts- und des Infrastrukturministeriums: Seit Gründung der Dualen Hochschule 2016 stieg die Zahl der Studierenden am Standort Gera von rund 720 auf rund 920 im Wintersemester 2021/22 an. Mit dem neuen Gebäude könne der gesamte Lehrbetrieb auf dem Campusgelände konzentriert werden, sagte der DHGE-Präsident Burkhard Utecht.

Das Thüringer Wissenschaftsministerium fördert das Vorhaben mit 4,5 Millionen Euro. Die DHGE nimmt für den Neubau 8,5 Millionen Euro in die Hand.

Zuvor hat bereits das Infrastrukturministerium als Bauherr 26 Millionen Euro in Bauarbeiten auf dem Campus Gera investiert. Durch die Kombination moderner Architektur mit der historischen Bausubstanz von Schloss Tinz - wo die DHGE untergebracht ist - sei zudem ein Ensemble mit hohem baukulturellen Wert entstanden, sagte Bauministerin Susanna Karawanskij (Linke).