Dresden - Uwe Platzbecker ist vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Dresden (UKD) einstimmig zum Medizinischen Vorstand gewählt worden. Wie das sächsische Wissenschaftsministerium am Mittwoch bekanntgab, tritt der Hämatologe und Onkologe 2025 die Nachfolge des langjährigen Vorstandes Michael Albrecht an, der seit fast 23 Jahren an der Spitze des Klinikums steht. Platzbecker ist gebürtiger Dresdner, hat hier Medizin studiert und bereits am UKD praktiziert und geforscht. Seit 2018 arbeitet er als Professor für Hämatologie am Universitätsklinikum Leipzig und als Klinikdirektor. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) bezeichnete Platzbecker als exzellenten Forscher und Mediziner.