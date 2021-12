Plauen will XXL-Leuchtreklame für Spitze reaktivieren

Plauen - Ein historischer XXL-Schriftzug zu Ehren der Plauener Spitze könnte bald wieder einen prominenten Platz in der Vogtlandstadt erhalten. Die Stadtverwaltung sei in Verhandlungen mit dem Eigentümer einer Immobilie, die nicht nur die statischen Erfordernisse erfülle, sondern auch Bezug zur Textilgeschichte habe, informierte das Rathaus am Montag. Zudem gebe es Gespräche mit der Wüstenrot-Stiftung, die das Vorhaben unterstützen wolle.

In Plauen hatte sich im 19. Jahrhundert eine florierende Textilindustrie entwickelt. Überregional bekannt wurde die Stadt durch ihre vielfach ausgezeichnete Spitze, die auch zu DDR-Zeiten als begehrtes Exportgut galt.

Bei dem leuchtenden Schriftzug „Plauener Spitze - Plauener Spitze bekannt auf dem Weltmarkt“ handelt es sich den Angaben zufolge um ein Kulturdenkmal. Er ist 4,50 Meter hoch, 34 Meter lang und war zu DDR-Zeiten auf einer Textilfabrik errichtet worden. 2012 wurde die Leuchtreklame geborgen und eingelagert. Nun bestehe die Aussicht, dass der Schriftzug wieder in der Stadt erlebbar werde, hieß es.