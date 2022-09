Pokal: Niedersachsen-Derby und Leipzig vs. HSV am Dienstag

Braunschweig/Hannover - Zur 2. Runde des DFB-Pokals sind die Ansetzungen für die Spiele der nördlichen Fußballclubs bekanntgegeben worden. Das Niedersachsen-Derby zwischen Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Erstligist VfL Wolfsburg findet am 18. Oktober (Dienstag/20.45 Uhr) im Eintracht-Stadion statt. Zuvor wird der Hamburger SV um 18.00 Uhr bei Bundesligist RB Leipzig antreten. Zur selben Zeit empfängt Regionalligist VfB Lübeck den RB-Ligakonkurrenten Mainz 05. Das Duell zwischen Zweitligist Hannover 96 und Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, den 19. Oktober, um 18.00 Uhr in der Heinz-von-Heiden-Arena. Zur selben Zeit tritt Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen beim Zweitligisten SC Paderborn an. Ebenfalls um 18.00 Uhr gastiert der FC St. Pauli beim derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer SC Freiburg. Alle Partien überträgt der Sender Sky. Die Begegnungen zwischen Zweitligist Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) und das Bundesligaduell zwischen dem FC Augsburg und Rekordsieger FC Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) sind im Free-TV zu sehen.