Der DHB hat die Achtelfinal-Ansetzungen terminiert. Pokalverteidiger SCM spielt am 13. November, kurz zuvor gibt es das mitteldeutsche Duell. Die Füchse spielen am Donnerstag in Mannheim.

Pokal: SC Magdeburg in Kiel am 13. November

Im Punktspiel in Magddeburg hatte der THW die Nase vorn. Am 133. November treffen beide Teams in Kiel im Pokal aufeinander.

Magdeburg - Double-Gewinner SC Magdeburg bestreitet am 13. November die letzte Begegnung des ersten Achtelfinal-Tages im DHB-Pokal beim THW Kiel. Das gab der Deutsche Handball-Bund (DHB) bekannt. Die Partie wird um 20.00 Uhr angepfiffen. Der SCM will sich an der Fjörde für die Punktspielniederlage in eigener Halle revanchieren. Eine halbe Stunde zuvor kommt es in Eisenach zum brisanten mitteldeutschen Duell zwischen dem ThSV und DHfK Leipzig.

Die nicht minder prestigeträchtige Begegnung zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin bildet den Abschluss der Achtelfinals. Der DHB setzte das Spiel für den 14. November, 20.00 Uhr an. Die Viertelfinal-Begegnungen werden dann noch in diesem Jahr am 18. und 19. Dezember ausgetragen.