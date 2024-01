Berlin - Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern spielen um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals. Die Fußball-Zweitligisten treffen am heutigen Mittwoch im ausverkauften Berliner Olympiastadion aufeinander. Die Gäste aus der Pfalz reisen nach dem 4:1 in der 2. Liga gegen Schalke 04 mit neuem Selbstvertrauen in die Hauptstadt. Die Hertha konnte beim 1:3 beim SV Wehen Wiesbaden hingegen zuletzt nicht überzeugen.

Dennoch ist die Zuversicht bei den Berlinern groß. „Wir erwarten nicht viel. Nur eine Sache, dass wir weiterkommen. Sieg“, sagte Co-Trainer Tamás Bódog, der seinen erkrankten Chef Pal Dardai bei der Pressekonferenz vor der Partie vertrat. Am Mittwoch soll Dardai nach auskuriertem Infekt aber wie gewohnt an der Seitenlinie stehen.

Die Berliner haben die große Sehnsucht, erstmals mit ihrer Profi-Mannschaft das Pokal-Endspiel im heimischen Olympiastadion zu erreichen. 2016 stand man im Halbfinale, scheiterte aber mit 0:3 an Borussia Dortmund. Kaiserslautern erreichte 2014 letztmals die Vorschlussrunde, verlor aber gegen den FC Bayern München mit 1:5. Den DFB-Pokal gewann Lautern 1990 und 1996. Der kommende DFB-Pokalsieger wird am 25. Mai im Olympiastadion gekürt.