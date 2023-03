Magdeburg/Offenbach - Der Himmel über Magdeburg hat in der Nacht zu Donnerstag in bunten Farben gestrahlt. Im Norden und Osten des Deutschlands seien vielerorts kaum Wolken am Himmel gewesen, weshalb das Lichtspektakel gut beobachtet werden konnte, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Donnerstag. So habe es einige Polarlichtmeldungen in Deutschland gegeben. Neben Sachsen-Anhalt wurden die Lichter auch in Schleswig-Holstein und Hessen beobachtet.

Das Lichtspiel am Himmel wird durch sogenannte energiereiche Sonnenwindpartikel ausgelöst, die durch Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen. Prallen die Partikel auf Sauerstoff- oder Stickstoffmoleküle der Atmosphäre, wird Energie übertragen. Die zu beobachtenden Lichter entsteht dann, wenn jene Energie wieder abgegeben wird.