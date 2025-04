Wer in der Nacht in Sachsen-Anhalt den Himmel beobachtet hat, konnte mit etwas Glück Polarlichter sehen. Auch in Brandenburg leuchtete der Himmel in Violett-Tönen.

Calbe - Violette Polarlichter haben in der Nacht in Sachsen-Anhalt am Himmel geleuchtet. Das seltene Naturschauspiel war etwa über Calbe im Salzlandkreis zu beobachten, wie auf Fotos zu sehen ist. Auch in Brandenburg erstrahlte der Himmel in Grün- und Violett-Tönen. Der amerikanische Atmosphärendienst NOAA hatte für Mittwoch einen geomagnetischen Sturm der zweithöchsten Stufe G4 gemeldet.

Das Lichtspiel am Himmel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, wenn sie bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und dann auf das Erdmagnetfeld treffen. Laut Deutschem Wetterdienst können die Polarlichter bei starken solaren Ausbrüchen bis in die mittleren Breiten beobachtet werden.