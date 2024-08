Cottbus - Die CDU-Politikerin Adeline Abimnwi Awemo bekommt nach einem rassistischen Angriff Ende Juli Polizeischutz. Auf öffentlichen Terminen oder zu Anlässen, bei denen sie sich nicht sicher fühle, werde sie begleitet, sagte die CDU-Landtagskandidatin am Rande eines Wahlkampftermins in Cottbus. „Für mich hat sich nichts geändert, ich habe weiter Wahlkampf gemacht“, sagte Awemo - und den werde sie wie geplant fortsetzen.

Die in Kamerun geborene Politikerin lebt seit mehr als 20 Jahren in Cottbus und hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Awemo war beim Aufhängen ihrer Wahlplakate in Cottbus rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Die Polizei ermittelt gegen eine 29-Jährige wegen Volksverhetzung und Körperverletzung.

An dem Wahlkampftermin am Samstag nahmen auch der CDU-Abgeordnete Michael Schierack und Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann teil. In Brandenburg wird am am 22. September ein neuer Landtag gewählt.