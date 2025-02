Bremen - Unbekannte haben politische Parolen am Gebäude der Bremischen Bürgerschaft hinterlassen. „CDU BUU“ steht in orangefarbenen Buchstaben an einer Säule. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Bürgerschaft in der Nacht auf Sonntag beschmiert wurde. Außerdem wurden die Wörter „FCK AFD“ in die Mauer geritzt.

Eine Streife beobachtete zudem am Sonntagabend einen jungen Mann, der ein Wahlplakat der SPD zertrat. Der 26-Jährige habe sich uneinsichtig gezeigt und sei aggressiv gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.