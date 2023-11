Salzgitter-Bad - Nach einem Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter hat die Polizei für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Entwarnung gegeben. „Alle SchülerInnen befinden sich in Sicherheit“, teilten die Beamten bei X, vormals Twitter, mit. Eine Person, die eine Schusswaffe getragen haben soll, hatte den Polizeieinsatz ausgelöst. Diese Person soll in der Schule im Stadtteil Bad gesehen worden sein. Den Angaben zufolge wurden keine Schüsse abgegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot zu der Schule ausgerückt. Das Gebäude wurde durchsucht.