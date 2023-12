Berlin - Eine Woche nach dem Ausbruch zweier Straftäter aus dem Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf hat die Polizei die Männer gefasst. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Polizei hatte seit Freitag auch mit einem Foto nach dem 34 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter gefahndet. Die Polizei wollte später weitere Details mitteilen.

Er soll laut Ermittlern am 24. Dezember am frühen Morgen zwei Krankenschwestern bei seiner Flucht verletzt und einen gleichaltrigen Mitinsassen befreit haben. Der Mann befand sich wegen eines versuchten Tötungsdelikts in dem gesicherten Krankenhaus, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.