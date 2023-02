Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Ohrdruf - Die Polizei hat in Ohrdruf ein als „Liederabend“ deklariertes Treffen der rechten Szene aufgelöst. Zu der Musikveranstaltung in der Nacht zu Sonntag im Zentrum der Kleinstadt im Kreis Gotha seien Teilnehmer auch überregional angereist, teilte die Polizei mit. Zeitweise seien bis zu 50 Personen bei der Zusammenkunft gewesen.

Als in dem Lokal laute Livemusik gespielt wurde und die Feierlichkeit Veranstaltungscharakter erhielt, sei die Auflösungsverfügung an den Veranstalter gegangen, so die Polizei. Die Identität der Besucher sei überprüft worden. Sie hätten einen Platzverweis erhalten. Szenetypische Tonträger seien sichergestellt worden.

Neben Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha seien auch Mitglieder der Bereitschaftspolizei im Einsatz gewesen. Gegen den Veranstalter gebe es ordnungsbehördliche Ermittlungen.