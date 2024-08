In Berlin kommt es zu einer Spontandemonstration in Solidarität mit Palästina.

Berlin - Die Berliner Polizei hat am Abend eine propalästinensische Demonstration am Rathaus Tiergarten beendet. Nach Polizeiangaben versammelten sich mehrere hundert Menschen „im unteren dreistelligen Bereich“ zu der Veranstaltung. In den sozialen Netzwerken war unter dem Motto „Hands off Lebanon now“ zu der Spontandemonstration aufgerufen worden. Die Demonstranten forderten unter anderem „Freiheit für Gaza“. Gegen 20.30 Uhr sei die Demonstration dann für beendet erklärt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz lief danach allerdings noch weiter, weil sich noch Demonstranten vor Ort aufhielten. Angaben über Zwischenfälle oder Festnahmen wurden zunächst nicht gemacht.

Die Demonstration fand vor dem Hintergrund neuer Spannungen in Nahost statt. Bei einem Luftangriff wurde der führende Hamas-Funktionär Ismail Hanija im Iran getötet. Der Iran und die militant-islamistische Hamas machten Israel für den Angriff am frühen Mittwochmorgen verantwortlich.

Menschen protestieren in Solidarität mit Palästina am Rathaus Tiergarten. dpa