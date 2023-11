Seit mehr als 24 Stunden ist die Polizei mit Spezialkräften im Einsatz in der Gemeinde Milower Land. Das Kind und seine Mutter sind inzwischen in Sicherheit.

Brandenburg an der Havel - Seit mehr als 24 Stunden hat sich ein bewaffneter Mann in einem Haus in der Gemeinde Milower Land verschanzt - Kontakt zum Verdächtigen besteht derzeit nicht. Weiterhin versuche die Polizei, diesen herzustellen, sagte ein Sprecher am Samstagnachmittag.

Das Haus im Ortsteil Vieritz in Brandenburg sei noch immer umstellt, die Lage unverändert, hieß es. Der kleine Ort liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Brandenburg an der Havel an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.

Die Polizei war am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot zu dem Haus ausgerückt, in dem sich zu dem Zeitpunkt ersten Erkenntnissen zufolge zwei Männer, ein Kind und eine Frau aufgehalten haben. Auslöser des Einsatzes war demnach ein Beschluss des Amtsgerichts, angeregt vom Jugendamt. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung waren auch Spezialeinheiten der Polizei vor Ort. Einer der Männer wurde am Freitagabend festgenommen, als er bewaffnet das Haus verlassen habe. In der Nacht trat auch die Mutter aus dem Gebäude, um das Kind dem Jugendamt zu übergeben. Dabei fielen der Polizei zufolge Schüsse aus dem Haus. Verletzt wurde niemand. Viele Details sind derzeit noch unklar.