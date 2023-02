Polizei beschlagnahmt Drogen in Bremen

Bremen - Die Polizei in Bremen hat eine größere Menge Cannabis sowie Material für eine Plantage beschlagnahmt. Zudem nahmen die Beamten in der Nacht zum Mittwoch fünf Männer im Alter zwischen 19 und 45 Jahren vorläufig fest, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Einsatzkräfte waren zunächst zu einer Schlägerei gerufen worden. Sie entdeckten einen 47-Jährigen mit Kopfverletzungen, der behauptete, von einer Gruppe geschlagen worden zu sein. Die Männer seien mit einem Auto geflohen. Eine Fahndung führte die Polizei zu einem Haus in der Nähe, die Beamten bemerkten Marihuana-Geruch.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten den Angaben nach Cannabis, Kokain und Equipment für eine Plantage. Drei Männer im Alter von 20, 31 und 45 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Währenddessen stoppte die Polizei in der Nähe ein Auto, in dem laut Zeugenaussagen zwei der an der Auseinandersetzung beteiligten Männer gesessen haben sollen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogen und ein Messer. Gegen alle Männer wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlicher Körperverletzung gestellt.