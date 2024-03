Bremerhaven - Nach einem illegalen Autorennen in Bremerhaven hat die Polizei zwei Fahrzeuge beschlagnahmt. Ein Fahrer und eine Fahrerin mussten ihre Führerscheine abgeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einer Polizeistreife waren die hochmotorisierten Wagen in der Nacht zum Samstag aufgefallen. Die Wagen fuhren mit hoher Geschwindigkeit und überholten Fahrzeuge, die in angemessener Geschwindigkeit unterwegs waren. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf, dabei konnte sie den Angaben zufolge mit einer Geschwindigkeit von knapp unter 100 Kilometern pro Stunde kaum aufschließen.

An einer Kreuzung hielten die verfolgten Autos bei Rot an. Als die Polizisten aufschlossen, gab ein Fahrer Gas und überfuhr das Rotlicht. Kurz darauf hielten die Beamten beide Wagen mithilfe von weiteren Einsatzkräften an. Ein 26-Jähriger und eine 20-Jährige erhielten Strafanzeigen wegen verbotener Autorennen, der Mann zusätzlich eine Anzeige wegen des Rotlichtverstoßes. Die Polizei ließ die Autos als Tatmittel beschlagnahmen und abschleppen.