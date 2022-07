Polizei beschlagnahmt fast 1000 Cannabispflanzen

Niedernwöhren - Bei der Durchsuchung eines Bauernhofes im Landkreis Schaumburg hat die Polizei knapp 1000 Cannabispflanzen und die Ausrüstung der professionellen Plantage beschlagnahmt. Ein 22-Jähriger habe bei dem Einsatz in Niedernwöhren am vergangenen Mittwoch zu flüchten versucht, er sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Vorausgegangen sei der Durchsuchung der Hinweis eines Zeugen, der zufällig auf die Plantage gestoßen sei. Der zuständige Staatsanwalt ordnete an, die Pflanzen und die technische Ausstattung wie eine professionelle Belüftungs- und Bewässerungsanlage zu vernichten.

Neben dem 22-Jährigen ermittelten die Beamten drei weitere Verdächtige im Alter zwischen 26 und 52 Jahren. Gegen die vier Männer werde wegen illegaler Herstellung von Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt.