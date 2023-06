Sulza - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle im Saale-Holzland-Kreis ein verbotenes Konterfei von Adolf Hitler beschlagnahmt. Beamte hatten am Dienstag in Sulza einen 52 Jahre alten Fahrer wegen eines nicht angelegten Gurtes angehalten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei ein auf der Heckklappe befestigter Magnet mit einer Fotomontage mit dem Abbild von Adolf Hitler zum Vorschein gekommen. Es wurde eine Anzeige gestellt.