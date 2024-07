Der Fahrer fuhr auf der Busspur und wechselte ruckartig die Spur. Eine Streife nahm die Verfolgung auf. In dem Wagen des mutmaßlichen Rasers wurde laut Polizei auch eine Waffe gefunden.

Polizei: Betrunkener Raser am Ku'damm aus Verkehr gezogen

Machete an Bord

Die Polizei hat in Halensee einen betrunkenen Raser aus dem Verkehr gezogen (Symbolfoto).

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Halensee einen mutmaßlichen Raser aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und betrunken unterwegs gewesen sein soll. Der 20-Jährige war in der Nacht auf dem Kurfürstendamm deutlich zu schnell auf der Busspur unterwegs und wechselte mehrfach ruckartig die Spur, sodass andere Autos bremsen mussten, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung eines Einsatzwagens nahm die Verfolgung auf.

Die Polizei schaltete an ihrem Wagen Blaulicht und Martinshorn ein und forderte den Verdächtigen zum Anhalten auf - doch dieser raste den Angaben zufolge weiter. Als er in einer Straße verkehrsbedingt halten musste, stellte die Polizei den 20 Jahre alten Fahrer und seinen 18 Jahre alten Beifahrer. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Auch eine griffbereite Machete wurde laut Polizei in dem Auto gefunden.

Der Wagen wurde beschlagnahmt. Die Personalien des Fahrers wurden aufgenommen und ihm wurde Blut abgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass er deutlich unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand. Er kam wieder auf freien Fuß, gegen ihn wird nun aber wegen unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt.