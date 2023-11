Das Duell Hannover gegen Braunschweig gilt als eines der brisantesten Derbys in Deutschland. Die Polizei richtet im Stadion einen Schutzraum für Fans in Notlagen ein.

Polizei bietet bei Derby Schutzraum im Stadion an

Hannover - Beim brisanten Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wird die Polizei im Stadion einen Schutzraum für Fans einrichten. Das neue Angebot richtet sich an Menschen, die von Übergriffen oder von Diskriminierung betroffen sind und Hilfe benötigen, teilte die Polizei Hannover am Donnerstag mit.

Die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird von einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften begleitet. Das Duell gilt deutschlandweit als eines der brisantesten Hochrisikospiele.

Die Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt wird laut Mitteilung während der gesamten Spieldauer und bis zur Schließung der Arena betrieben. Stadionbesucher können sich bei Bedarf an Einsatzkräfte oder Ordner des Stadions wenden.

Autofahrer müssen sich rund um die Heinz-von-Heiden-Arena auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Vor dem brisanten Derby hat die Bundespolizei zudem eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Tag des Spiels das Mitführen von Glasflaschen, Getränkedosen, Pyrotechnik, Schutzbewaffnung sowie Vermummungsgegenständen auf mehreren Zugverbindungen und Bahnhöfen in Niedersachsen verbietet.