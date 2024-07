Die Polizei durchsucht im Norden von Magdeburg zwei Wohnungen und findet eine große Menge an Drogen. Zwei Verdächtige kommen in U-Haft.

Die Polizei hat in Magdeburg zwei Wohnungen durchsucht und eine große Menge an Drogen gefunden. (Symbolbild)

Magdeburg - Die Polizei hat in Magdeburg zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die 24 und 26 Jahre alten Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Beamte hatten am Freitagabend zwei Wohnungen im Norden der Stadt durchsucht und dabei eine große Menge an Drogen gefunden.

Darunter waren etwa 8 Kilogramm Cannabisblüten, 400 Gramm Haschisch, 100 Gramm Amphetamine, 20 Gramm Kokain, 8 Gramm Crystal Meth, 1.500 unbekannte Tabletten, 500 LSD-Pappen und 300 Ecstasy-Tabletten. Außerdem entdeckten die Polizisten in den Wohnungen diverse Waffen.