Polizei entdeckt 33 Fahrräder in Kleinbus

Hannover - Die Polizei hat in einem Kleinbus 33 Fahrräder entdeckt. Gegen den 45 Jahre alten Fahrer des Transporters wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten entdeckten den Wagen nach einem Zeugenhinweis am Montagabend in Hannover.

Auf Bildern war zu erkennen, dass der Innenraum des Fahrzeugs bis zur Decke mit den Zweirädern gefüllt war. Die Polizei sucht nach den Besitzern der Fahrräder. Sechs konnten bisher ausfindig gemacht werden.

Als Polizisten den Kleinbus am Montag kontrollieren wollten, bemerkten Sie den in einem Gebüsch versteckten 45-Jährigen. Er konnte nicht nachweisen, dass der Bulli ihm gehört. Er wurde zum Verhör kurzzeitig mit auf das Polizeirevier genommen.

Um geklaute Fahrräder besser zuordnen zu können, empfiehlt die Polizei immer eine Anzeige zu stellen. Mithilfe der Rahmennummer des Rads könnten dann die Eigentümer zugeordnet werden.