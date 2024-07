Antaris-Festival in Stölln Polizei entdeckt Drogen bei Kontrollen rund um Musikfestival

Am vergangenen Wochenende feiern im Havelland „Goa“-Fans beim Antaris-Festival ihre Musik. Die Polizei kontrolliert an den An- und Abreisetagen den Verkehr. Mit welchem Ergebnis?