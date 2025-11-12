Feuerwerkskörper sind gefährlich, ihr Transport ist gesetzlich geregelt. Die Polizei hat bei Bad Bentheim einen Fahrer gestoppt.

Bad Bentheim - Ein Mann soll bei Bad Bentheim versucht haben, Feuerwerk illegal aus den Niederlanden nach Deutschland zu bringen. Wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Osnabrück mitteilte, fanden Polizisten im Laderaum eines Kleintransporters eines Niederländers 148 Kilogramm Feuerwerkskörper der Kategorie IV. Diese dürfen den Angaben zufolge nur von Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden und stellen eine große Gefahr dar.

Die Pyrotechnik war in acht Kartons, die im Laderaum zwischen Arbeitsgeräten verteilt waren. Eine Einfuhrgenehmigung, die erforderlich ist, habe der Fahrer nicht gehabt.

Das Hauptzollamt Osnabrück beschlagnahmte das Feuerwerk. Gegen den Fahrer sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es. Er musste in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro zahlen.