Dresden - Die Bundespolizei hat bei einem Überwachungsflug in Dresden-Niedersedlitz am Sonntagabend vom Hubschrauber aus einen mutmaßlichen Kabeldieb beobachtet. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei Dresden am Montag mitteilte. Die Beamten hatten den verdächtigen 39 Jahre alten Mann demnach an einem Betriebsgrundstück direkt an den Gleisen beobachtet.

Eine Polizeistreife am Boden wollte den Mann laut Polizei kontrollieren. Bei der Ankunft der Beamten versuchte der 39-Jährige zu flüchten, wurde aber später vorläufig festgenommen, wie es hieß. Er habe einen Rucksack in den Lockwitzbach geworfen. Die Beamten konnten den Rucksack wiederfinden, darin befanden sich den Angaben zufolge diverse Werkzeuge zum Schneiden von Kabeln. Außerdem entdeckte die Polizei demnach mehrere zerschnittene Kabelteile zum Abtransport. Der Mann war den Angaben zufolge bereits polizeibekannt wegen Eigentumsdelikten in der Vergangenheit.

Bei Überwachungsflügen kontrolliert die Bundespolizei laut Sprecher von Hubschraubern aus, ob sich Menschen an Bahnstrecken aufhalten und ob es zu Diebstählen kommt.