Zwei Teenager werden in Meuselwitz am Montag beleidigt. Danach findet die Polizei eine Vielzahl Waffen bei einem 64-Jährigen.

Altenburg - In einer Gartenlaube in Meuselwitz (Altenburger Land) hat die Polizei eine Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen, Gewehren und Munition entdeckt. Ein 64-Jähriger soll am Montagvormittag zwei Vierzehnjährige aufgrund ihrer Herkunft beleidigt und bedroht haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die alarmierte Polizei traf den Mann betrunken in der Gartenlaube an. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Gegen den 64-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch werde geprüft, inwiefern er auch für die Beleidigungen und Bedrohungsäußerungen verantwortlich sein soll.