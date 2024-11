Hannover - Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ hat die Polizei mehrere Hinweise im Fall einer vor 30 Jahren in Hannover gefundenen Frauenleiche bekommen. Es seien Hinweise im unteren zweistelligen Bereich eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Wie nützlich diese sind, werde nun von den Ermittlern geprüft.

Zwei Studentinnen hatten im August 1994 eine skelettierte Frauenleiche auf dem Bundeswehrgelände „Bothfelder Heide“ in Hannover entdeckt. Sie lag in einem mehr als einem Meter tiefen Erdloch, ihre Hände waren mit Handschellen gefesselt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Frau soll mindestens zwei Jahre vor dem Fund auf dem Gelände vergraben und im Zeitraum zwischen den Jahren 1989 und 1992 getötet worden sein.

In der Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ hatte die Polizei am Mittwochabend nach Zeugen gesucht, die Hinweise zum Fall oder der bislang unbekannten Frau haben. Sie war zwischen 30 und 55 Jahre alt, zierlich und hatte rotbräunliche Haare. Außerdem trug sie ein Shirt mit der Aufschrift „Little Italy - New York City“. Dieser und andere Fälle sind Teil der internationalen Fahndungskampagne „Identify Me“, an der sechs europäische Länder und Interpol arbeiten.