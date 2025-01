Vor wenigen Monaten erst wurden alle Stolpersteine in Zeitz gestohlen. Nun spricht die Polizei erneut über „mögliche Angriffe“. Was ist passiert?

Polizei ermittelt erneut zu Stolpersteinen in Zeitz

Erst im November wurden neue Stolpersteine in Zeitz verlegt. (Archivbild)

Zeitz - Wenige Monate nach dem Diebstahl aller Stolpersteine in Zeitz (Burgenlandkreis) ermittelt die Polizei im Fall der neu verlegten Steine. An manchen von ihnen seien Verfärbungen und Verunreinigungen festgestellt worden, teilten die Beamten mit. Sie berichteten von „möglichen Angriffen“ auf die Steine. Der Staatsschutz habe vor Ort ermittelt, die Verfärbungen seien aber ohne größeren Aufwand entfernt worden.

Nun müsse geklärt werden, ob es eine Verbindung zu den Diebstählen im Oktober 2024 oder anstehenden Holocaust-Gedenkveranstaltungen gebe. Anfang Oktober waren alle zehn Stolpersteine in der Stadt gestohlen worden. Im November wurden neue Steine gesetzt. Die goldfarbenen Tafeln erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, die in der Stadt lebten.