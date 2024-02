Ein Polizeiauto auf am Altmarkt in Dresden entlang.

Dresden - Die Polizei in Dresden ermittelt gegen fünf Fußballfans wegen Volksverhetzung. Die Gruppe habe am Samstagabend in einem Linienbus in Dresden „ausländerfeindliche Parolen“ gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Zeuge habe die Beamten alarmiert. Sie stellten an einer Haltestelle die Männer im Alter von 22 bis 35 Jahren.