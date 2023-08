Polizei ermittelt in Edeka-Fruchtreiferei in Borna

Borna - Der Lebensmittelkonzern Edeka hat die Polizei für Ermittlungen in eine seiner Fruchtreifereien in Borna (Landkreis Leipzig) geholt. Wir haben die Polizei dort selbst aktiv eingeschaltet und unterstützen die Ermittlungen, teilte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mit. Zuvor hatten unter anderem das Portal „Tag 24“ und der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamtes (LKA) liefen die Ermittlungen bereits seit Donnerstagmittag. Zu den Hintergründen äußerten sich sowohl Edeka als auch das LKA vorerst nicht. Medienberichten zufolge sollen in Bananenkisten Drogen in großer Menge gefunden worden sein. Nach LKA-Angaben sei auch die Staatsanwaltschaft Leipzig an den Ermittlungen beteiligt.